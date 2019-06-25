持續上升！金價突破1430美元關　逾6年最強

隨着美國對伊朗實施新制裁，全球市場不確定性加劇，金價突破1,430美元關，逾6年最強。



金價最多漲1.4%，高見每安士1,439.65美元，為2013年5月以來高位；最新小幅回落至每安士1,431美元。



領航(Vanguard)執行合夥人Stephen Innes表示，由於市場擔心未知因素影響，市場情緒不穩定，加上美國聯儲局議息會議後，投資者大幅拋售美元，進一步增加了黃金的吸引力。美匯指數最新報95.9，觸及3個月低位。



事實上，部分大行早就預計金價會再上揚。花旗集團認為寬鬆貨幣政策下，金價未來12個月會升見1,500至1,600美元。貝萊德則表示，聯儲局暗示可能減息，令實際利率保持在較低水平，對美元造成壓力，睇好金價有進一步上漲空間。



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