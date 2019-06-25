新盤部署：GRAND MONTARA周六盡推504伙發售

發展商乘新盤認購反應踴躍積極加推。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA已錄得逾5,000個登記，約70%為項目首期向隅客，A組大手已錄逾100個登記。



他表示，今日(25日)再度加推尚餘最後100伙的價單，輕微加價約1%，扣除最高22.5%總折扣優惠後，折實平均呎價15,672港元，售價介乎616.6萬至1,225.2萬元，呎價14,294至20,167元。



整個項目已盡推全數504伙，整體平均呎價14,928元，累積加價約4%至5%，市值約48億元。整批單位落實6月29日(周六)上午10時起開售，發展商將於6月28日下午5時截止接受認購，有信心可沽清。



另外，他指出，因應市場反應，集團希望加快推盤，視乎預售樓花同意書申請進度，最快第3至第4季開售觀塘茜發道項目第1期，而山頂道77號項目預計第四季登場。



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