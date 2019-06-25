【大行報告】大摩撐中資金屬及原材料股　尤其睇好...

摩根士丹利發表報告稱，如果中美貿易談判進展良好，該行將看好銅行業前景；但若雙方談判壓力持續，該行則看好建材、鋼鐵及水泥行業。



該行表示，在金屬行業中，看好黃金，因預期未來美國聯儲局將會減息、美元匯價前景會轉弱，且宏觀經濟前景不明朗，估計國際金價將於下半年至明年上半年有上升空間，預期金價下半年每安士達1,435美元。



惟值得留意，受累全球政經氣氛趨淡下，金價周二(25日)再創逾6年高位，升見每安士1,439.65美元。



大摩指出，在中資金屬及原材料股中，首選馬鋼(00323)、海螺水泥(00914)、冀東水泥(000401.SZ)、華新水泥(600801.SH)及招金礦業(01818)，重申招金「增持」評級，目標價由8.3港元調升至9.49元，且調高其今明兩年純利預測各19%及20%。



該行維持馬鋼「增持」評級，目標價由4.6元下調至4元；維持對海螺水泥「增持」評級，目標價則由56元調升至58元。

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