樓價UPDATES︰大型屋苑逾千萬成交湧現

大型屋苑逾千萬成交湧現，元朗YOHO MIDTOWN四房大戶，以1,580萬港元沽出，創屋苑分層單位新高。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●筲箕灣香島2座高層B室，實用面積約1,175方呎，四房雙套房間隔，以月租約56,000元租出，實用呎租47.7元，新租客為外區客。



●鰂魚涌太古城本月成交量大減近八成，近日錄得夏宮閣中層A室，實用面積約702方呎，三房兩廳間隔，望園景，原叫價1,650萬元，經議價下減30萬，以約1,620萬元沽出，實用呎價約23,077元。



●天后栢景臺2座高層C室，套三房連工人套間隔，日前以2,620萬元成功易手，以實用面積910方呎計，折合呎價約28,791元。



●跑馬地光明臺2座低層C室，實用面積約800方呎，套三房連儲物房間隔，外望山景，以1,770萬元易手，實用呎價約22,125元。



●西半山華庭閣極高層D室，實用面積805方呎，兩房連套房間隔，外區外籍租客，議價減2,000元，以38,000元承租，實用呎租47元。



●西半山The Babington低層B室，實用面積648方呎，套三房間隔，以1,520萬元易手，實用呎價23,457元。



●西區南里壹號高層2室，實用面積244方呎，一房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約82元，新租客為外區外籍客。



●鴨脷洲深灣軒3座高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約511方呎，以1,000萬元放售，其後獲區內客接洽，雙方議價後減價50萬元，以約950萬元易手，實用呎價約18,591元。



●鴨脷洲海怡半島19座低層F室，實用面積618方呎，三房間隔，望內園景，於1月放盤叫價1,100萬元，減90萬元售1,010萬元，實用呎價16,343元。



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九龍區

●旺角百利達廣場高層F室，實用面積約546方呎，三房兩廳間隔，可遠眺海景，原先叫價1,085萬元放售，經議價後減價55萬或約5%，最後以1,030萬元易主，實用呎價約18,864元。



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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN第9座中層B室，實用面積1,029方呎，套四房連儲物房間隔，叫價1,600萬元，減價20萬元，以1,580萬元沽出，仍創屋苑分層單位新高，實用呎價15,355元。



●元朗新元朗中心5座中層D室，實用面積780方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,010萬元，微減2萬元，以1,008萬元同戶型新高價沽出，實用呎價12,923元，屬同類近1年來首宗千萬元成交。



●元朗PARK YOHO Genova第19座高層D室，實用面積736方呎，套三房間隔，望內園景，獲租客以19,000元租入，實用呎租約25.8元。



●屯門瓏門3座頂層連天台特色戶，實用面積1,135方呎，四房雙套房連儲物房間隔，附連基本傢俬，設內置樓梯通往天台，天台附設按摩浴缸，以46,800元連車位租出，實用呎租41.2元，新租客為本地家庭。



●馬灣珀麗灣20座高層G室，兩房間隔，實用面積約532方呎，外區客心儀上址空間闊落，屬同類罕有放盤，經議價後終以695萬元成交，實用呎價約13,064元。



●東涌藍天海岸1座低層H室，一房間隔，望山景，原先叫價620萬元，及後減價20萬，以600萬元連租約沽出，實用面積381方呎計，折合呎價約15,748元。



●東涌東堤灣畔錄本月首宗成交，單位為5座低層E室，實用面積588方呎，兩房間隔，由於單位客廳及細睡房設有落地玻璃，面積因而較其它的分層兩房單位稍大，放盤少有，剛以748萬元沽出，實用呎價12,721元。



●馬鞍山曉峰灣畔1座低層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，以650萬元易手，實用呎價13,485元。



●沙田第一城本月暫錄約11宗成交，最新錄18座中層F室，實用面積484方呎，三房間隔，開價約860萬元，議價後減價約45萬元，以815萬元易手，實用呎價16,839元。



●粉嶺囍逸2座中層H室，實用面積502方呎，兩房連儲物房間隔，開價約17,500元，議價後以16,800元獲承租，實用呎租33.5元。



●粉嶺碧湖花園2座高層G室，實用面積約400方呎，採兩房設計，放盤逾1個月，獲區內首置客垂青，雙方議價後最終以535萬元成交，實用呎價約13,375元。



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