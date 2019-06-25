【新盤追擊】屯門新盤OMA OMA環境有幾煞食？

寧靜舒適居住環境，相信是不少人置業會考慮的主要因素之一，部署近期推售的OMA OMA正正符合這個條件。項目坐落屯門掃管笏，該處住宅以低密度為主，而且被翠綠景致包圍，加上外來車流相對較少，說是環境清幽亦不為過。



OMA OMA提供共466伙，戶型選擇多元化，由開放式戶至4房戶都有，主打兩房戶，佔逾半單位。單位實用面積則介乎約250至1600方呎，滿足單身貴族以至大家庭的需求。



而交通配套方面，屋苑鄰近巴士站，住戶可乘搭252號巴士可到達屯門公路轉車站，可轉乘多區巴士路線，前往中環、尖沙咀、觀塘等地區都不成問題。至於區內購物以及消閒配套又如何？觀看影片就可以了解更多！



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