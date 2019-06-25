特朗普再出手！歐股全線下挫　Altran逆市升兩成

美國與伊朗衝突局勢升級，歐洲三大股市早段下挫，英國富時100指數挫0.5%，報7,381點；德國DAX指數跌0.3%，報12,235點；法國CAC指數跌0.3%，報5,505點。



外媒報道，美國總統特朗普簽署了一項行政命令，對伊朗最高精神領袖哈梅內伊實施新一輪「強力」的金融制裁，包括將8名伊朗革命衞隊高級將領加入制裁黑名單等。



法國顧問公司Capgemini宣布了以36億歐元收購數碼服務及工程公司Altran的協議。Altran的股價早段飆升逾21%；而Capgemini股價格則上漲約6%。



英美資源集團(Anglo American)表示，旗下鑽石產業公司De Beers銷量下跌，在今年的第五個銷售周期中僅售出3.9億美元的毛坯鑽石，較去年同期下跌32%。英美資源集團股價挫近1%。



外媒報道，波蘭遊戲公司CD Projekt計劃更新旗下電子遊戲平台GOG，並將整合及支援市面上所有熱門電子遊戲平台如EPIC、Bettle.net、Steam、Uplay等；其股價漲1.4%。



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