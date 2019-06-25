【即市分析】金飾股食正黃金升浪

東方產經專欄作者股博士：避險資金持續流入黃金市場，金價連升4個交易日，亞洲時段更突破1,430美元，金礦股繼續受捧，山東黃金(01787)及招金礦業(01818)分別抽高逾半成；紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)亦彈高2%及4%。



事實上，除咗金礦股之外，金飾股亦可食正今次黃金升浪，由於需要儲存黃金作金飾製作，近期金價持續上揚，變相令金飾股的金黃存貨價格水漲船高。



在港股市場的金飾股主要包括周大福(01929)、周生生(00116)及六福集團(00590)，今早分別逆市升0.5%及4%不等，反映部分資金在金礦股累升已多下，轉投金飾股懷抱。



雖然香港零售市道仍然低迷，金價上漲亦未必會為金飾股帶來額外的銷售。不過，由於板塊股息率較高，周大福、周生生及六福現時股息率介乎4至8厘，且估值仍處低位，不失為波動市中穩陣之選，不妨留意趁低吸納機會。

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