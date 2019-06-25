富邦銀行：G20後中美貿易談判將續膠着

適逢G20峰會將於本周進行，富邦銀行(香港)今日(25日)舉辦環球經濟及市場前瞻簡報會，該行第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預計，即時中美元首會晤，G20後中美貿易談判將會繼續膠着，不會立即有協議出爐。他相信未來18個月內，兩國貿易談判將會反反覆覆及時打時談，而且制裁措施將會逐漸升級。



不明朗因素持續增加，美國經濟亦面臨下行壓力，他相信，聯儲局將於今年7月及9月各減息一次，明年上半年再減1至2次。至於環球其他主要央行包括歐洲，澳洲及新西蘭央行，亦會跟隨減息步伐，而中國人民銀行則有機會於明年上半年之前，全面降準2至3次，每次50點子。



受季節性因素影響，近月香港銀行同業拆息(hibor)持續上揚，1個月期拆息升穿2.5厘。他認為，隨着美國進入減息周期，倫敦銀行同業拆息(Libor)將會隨之回落，加上半年結因素消退，料未來數月美元拆息與港元拆息將雙雙下跌至2厘以下，存款利率亦會被逐漸下調。



儘管下半年本地拆息將呈現跌勢，但他坦言，今年銀行下調最優惠利率(P)的機會輕微，預計至明年中，若美國減息4次，加上港元拆息持續低於2厘一段時間，才有機會調低最優惠利率。



受美國減息影響，他預計美匯指數有機會轉弱，並帶動人民幣滙價回升。若中美貿易沒有進展，料今年人民幣最樂觀可漲至6.7或6.8兌每美元水平，儘管滙價轉弱，人民幣年內亦不會跌穿6.95。



不過，他指出，至明年上半年，內地會跟隨環境減息步伐降準，加上內地承受的經濟負擔或愈來愈多，有機會用人民幣貶值抵銷部分關稅影響，屆時人民幣有機會跌穿7算，惟人行將會控制人民幣有序地貶值，以免造成市場恐慌。



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