【市後重點睇】歐元失守1.14關　道期偏軟

美匯指數企95.99；圓匯續處107樓上；歐元兌美元失守1.140關，報1.1387；英鎊報1.275。港匯守7.80水平。在岸、離岸人民幣企6.87。金價反覆企1,433美元；布油企64.55美元，紐油報57.73美元。道指期貨跌41點。



●恒生指數收市跌327點或1.15%，報28,185點；騰訊失守350元關，收挫1.8%；招行收跌7.67%。恒生中國H股金融指數曾見熊。https://bit.ly/2FyBgdY

-招行急瀉1成，傳內地私募基金走佬，另憂美國制裁。https://bit.ly/2x8SXMy

-異動股：星亞控股遭洗倉，股價大冧97%。



●A股快報：滬綜指跌0.8%，失守3000點。https://bit.ly/2XuCIbu



●亞洲股市：日股收跌92點，公用股向下。https://bit.ly/2ZNytF9



●美國與伊朗衝突局勢升級，歐洲三大股市早段下挫，英國富時100指數挫0.5%，報7,381點；德國DAX指數跌0.3%，報12,235點；法國CAC指數跌0.3%，報5,505點。



●【即市分析】

-中移見底，吼位開好倉。https://bit.ly/2Nb7ZMq

-內銀股負面消息纏身。https://bit.ly/2FyVyEa



●【股匯攻略】恒指短線只宜高沽。https://bit.ly/2RBPcsf



●持續上升！金價突破1430美元關，逾6年最強。



●安永：上半年港IPO集資額695億元，全球排第三。



●中環寫字樓呎租209元，連續4年冠絕全球。



●貿戰升級：日資百貨店高島屋將退出中國市場。



●新股專輯：傳名創優品擬上市集資78億元。



●系統更新泄秘？就快可以用iPhone「嘟」八達通。



●富邦銀行：G20後中美貿易談判將續膠着。



●渣打銀行取消個人戶口最低結餘收費。



●信銀國際推港元定存優惠，年息達2.6厘。



●傳電盈旗下富衛保險擬購MetLife香港業務。



●新盤部署：

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-尚悅．嶺高層戶呎價逾2.24萬，再創新高。

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