G20峰會成果可期？亞太區基金經理已失去信心

中美元首在G20峰會上會面前，美國突然加大打壓中國科企力度，外媒報道，這使到亞太區的基金經理對兩國能達協議徹底失去信心。



法巴資產管理大中華股市主管Caroline Yu Maurer表示，鑒於貿易談判和經濟形勢都不明朗，現在很難在市場上果斷下注，因為兩國領導人不太可能達成協議，讓一切問題消失。



面對眾多的未知之數，基金經理把重心放在以國內為主的防禦性股票上。Maurer表示，他仍看好消費和醫藥衛生板塊，因為它們受內需驅動。



惠理基金駐香港的基金經理Frank Tsui亦看好內需及教育股，並承認其管理的基金在過去一年不斷減持科技相關股份，目前90%的持倉均是與內需相關的股份。



縱使市場對G20失去信心，惟目前的普遍共識是：無論會晤結果如何，中國股市都不會受到太大壓力。



美國道富銀行及信託公司亞太區投資和風險諮詢主管Daniel Gerard表示，市場遭受的沽壓沒有很沉重，因為首季度機構投資者沒有乘勢一窩蜂湧入新興市場。



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