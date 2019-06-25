香港5月份出口貨值按年跌2.4%　連瀉七個月

政府統計處公布，今年5月份本港整體出口貨值為3,431億元，按年下跌2.4%，好過預期的跌4.5%，惟已連續7個月錄得按年下跌；進口貨值則為3,778億元，按年跌4.3%。期內月份錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.2%。



今年首5個月合計，商品整體出口貨值按年下跌2.5%；商品進口貨值下跌3.8%。首5個月錄得有形貿易逆差1,888億元，相等於商品進口貨值的10.6%。



按國家或地區分析，5月本港輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌2.6%，當中泰國跌14.0%、馬來西亞跌11.6%、新加坡跌9.5%和中國內地跌4.1%。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國跌16.9%和美國跌15.0%。同時，輸往英國的整體出口貨值則上升9.3%。



政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，5月份商品出口維持疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。展望將來，香港的短期出口前景會繼續受各種外圍不明朗因素困擾，當中中美貿易關係的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。



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