【fb直播】港股隨時打回原形？

港股周二(25日)跟隨內地股市回吐，加上受到內銀股負面消息拖累，恒指最多跌近450點，跌穿250天線，隨時反轉上周升勢？



內銀股顯著下挫，有傳一間聲稱與招商銀行(03968)有合作的私募基金中金國瑞，負責人懷疑「走佬」。另外又有指，一名美國法官發現三家大型中資銀行，喺對北韓違反制裁調查中，蔑視拒絕遵守傳票，當中或涉交行(03328)、招行及浦發行，招行股價首當其衝急跌，其他內銀股亦受牽連，內銀股岌岌可危？



跌市下資金紛紛湧入黃金相關股，金礦股有追捧，跟風轉買呢類股份又點睇？



好消息仲有李寧(02331)，公司發盈喜，眼見李寧近年積極搣甩「娘味」，大搞歐美時裝周，前景可以睇高一線？



新股生殖服務供應商錦欣生殖(01951)，首日掛牌股價做好，業務具有獨特性，IPO抽唔到嘅投資者，而家追入又可唔可行？



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