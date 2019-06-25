證監出手！要求券商凍結兩家上市公司相關帳戶

香港證監會公布，向經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理在其客戶帳戶內持有的若干資產，涉及中國鼎益豐(00612)及中國智能集團(00395)。



●中國鼎益豐

證監會指出，向9家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理在其客戶帳戶內持有的若干資產。該等帳戶與2018年至2019年初期間，中國鼎益豐涉嫌市場操控活動有關。



該等經紀行為：中州國際證券、招銀國際證券、橫華國際証券、佳兆業證券、新鴻基投資服務、天元金融、勝利證券、越秀証券，以及中泰國際證券。該等經紀行並非證監會今次進行調查的對象，而它們已就有關調查作出配合。限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。



●中國智能集團

另外，證監會向14家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理在其客戶帳戶內持有的若干資產。該等帳戶與2018年10月至2019年3月期間，中國智能集團涉嫌市場操控活動有關。



該等經紀行為：長江證券經紀(香港)、中州國際證券、中國銀河國際證券(香港)、富昌證券、廣發證券(香港)經紀、國信證券(香港)經紀有限公司、國泰君安證券(香港)、國元証券經紀(香港)、橫華國際証券、盈透證券香港、凱基證券亞洲、越秀証券、雲鋒證券，以及中泰國際證券。該等經紀行並非證監會今次進行調查的對象，而它們已就有關調查作出配合。限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。



證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出限制通知書是可取的做法。證監會的調查仍在進行中。

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