撈過界？吉利推連接汽車智能手錶X Watch

外媒報道，除了蘋果公司、華為等會研發智能手錶外，就連汽車製造商也加入智能手錶市場，吉利汽車發布量產的智能出行手錶X Watch，集成車輛控制、運動健身、娛樂資訊、移動通訊等功能，從而實現車主與汽車在多場景下的互動，構建「人+車+表+家」的人車互聯的新出行生態。



功能方面，X Watch可實現用語音控制基於雲智能車載系統的各種常用功能，如啟動/停止引擎、一鍵關窗、解鎖與開鎖、地圖導航等。



該智能手錶可以控制車輛的座椅加熱、冷氣等功能。此外，X Watch並可通過共享GID，一鍵打通用戶個人生態，開啟通信錄、歌單、導航興趣點、日程提醒等功能。



在更加多元的服務生態方面，X Watch具有娛樂、資訊、支付、語音助手等功能。以支付為例，X Watch全面支持銀聯雲閃付、停車無感支付，以及支付寶付款碼等多種支付手段。



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