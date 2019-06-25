【深度解構】電競產業剛起步　其實已是窮途末路？

「打機」等同「無限商機」？近年電子競技(Electronic Sports)興起，不止吸引了騰訊(00700)等科技巨頭的投資，甚至連各地政府也紛紛推出政策扶持電競行業的發展。海南省政府日前更宣布成立10億元人民幣的專項發展基金，香港政府亦向數碼港注資1億元支持本地電競產業的發展；外國政府亦不斷鼓勵電競發展。然而，有專家指出，目前電競產業的發展前景明顯被高估，甚至已經出現泡沫。



外國知名遊戲資訊網站Kotaku的報道指出，在北美的電競行業中，有起碼17位受訪的專家均認為目前電競產業被「誇大」或是「完全不可持續」的。分析指出，目前電競產業根本尚未有可持續盈利的模式，團隊的營運、選手的薪酬及舉辦比賽的開支僅靠着投資人不停「燒錢」。



●專家稱似「龐氏騙局」

報道引述電腦硬件生產商Corsair電競及贊助經理Frank Fields指出︰「我覺得電競現在就好像一個龐氏騙局(a Ponzi scheme)。」他續解釋，所有業內人士都認為電競產業是有價值的，但並不如外界大肆宣傳般具價值。



遊戲產業研究公司NewZoo的數據顯示，去年天使投資者、創投基金及贊助商，在電競產業的投資額為6.82億美元。然而，NewZoo分析師Jurre Pannekeet分析了14個電競團隊的收入，或有接近九成的團隊都在虧本營運，但這些團隊均以保密協議為由，拒絕透露虧損金額。事實上，團隊的收入來源，不外乎是競技獎金、廣告贊助；但扣除選手的支薪後，利潤根本十分微薄，甚至入不敷支。



根據ESPN的統計，2017年熱門遊戲《英雄聯盟》在北美的電競選手平均年收入為10.5萬美元(約82.4萬港元)，而到了2018年他們的平均年收入已達32萬美元(約250萬港元)；更有部分選手年薪近百萬美元(約780萬港元)。



Frank Fields認為，大部分選手的薪酬處於「完全不可持續的水平(at completely unsustainable levels)。」Fields在電子競技行業有逾十年的經驗，並曾任職於遊戲資訊媒體、亦在暴雪娛樂、開發《英雄聯盟》的Riot Games等多家知名的龍頭電競遊戲企業工作。



●產業發展存隱憂

就在電競產業被過度吹捧之際，其行業發展也存在諸多問題。騰訊控股(00700)旗下最吸金手機遊戲《王者榮耀》，於本月初在西安大明宮國家遺址公園，舉辦了全國大型賽事KPL的總決賽。這本應是中國電競界的一場盛事，惟最後竟因「天氣不似預期」而中途取消，要改期再賽。



KPL總決賽當日，由於現場刮起大風，導致場地有設施被吹翻，連主舞台也搖搖欲墜，主辦方在比賽進行到一半時突然宣布中止比賽，令事件變成了一場鬧劇。



分析認為，這次事件反映出整個行業存在不少深層次的問題，例如作為比賽主辦方、科技產業龍頭的騰訊對電競的認知不足，而且行業人才匱乏、思維落後。有當日到場觀賽的人其後在網上留言指，不明白為何能在室內進行的電競比賽要搬到戶外，且場地完全缺乏遮掩，在觀看體驗非常差。亦有網民稱，騰訊靠《王者榮耀》賺了不少錢，但全國大賽的舞台竟是「豆腐渣」。



據手機應用程或分析平台Sensor Tower數據顯示，《王者榮耀》在2018年的收入達19.3億美元(約151億港元)，這項數據並未包括來自中國、其他地區的第三方Android應用程式商店的收入；由於該遊戲在中國玩家甚多，實際收入可能比上述數字高很多。



一個年吸金過百億的遊戲，其舉辦的大型電競賽事竟犯下如此低級錯誤，實在令人費解。有分析認為，這次事件某程度上也反映出企業本身對電競產業重視程度不高。



●龍頭企業止蝕 削減電競投資

與此同時，遊戲公司亦在俏然地削減對電競行業的投資。就在去年，騰訊的子公司Riot Games舉辦的《英雄聯盟》世界賽，獎金彩池按年勁縮逾一半！而據外媒引述一位Riot員工指出︰「公司現在的目標是防止它無限期地虧損。」



此外，競技對戰遊戲《暴雪英霸》製作公司暴雪娛樂，去年亦在毫無預兆下宣布取消舉辦全球冠軍賽。事件引起業界嘩然，因為電競選手們花費大量時間練習、備賽，最終心血卻盡數付諸流水。



分析認為，由於《暴雪英霸》本身盈利能力不及暴雪旗下其他遊戲，故出於商業角度考慮，取消相關項目也屬情理之中。然而，事件卻引人深思。因為電競產業是要建基在遊戲之上的－－當遊戲的人氣滑落，電競項目亦會跟隨消失。



不同於足球、籃球等有着悠久歷史的競技型運動項目，目前尚未有一款可以屢久而不衰的遊戲。或者說，電子遊戲的「生命周期」本來就是短暫的，而電競產業也許亦是如此。



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