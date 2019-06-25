【北水追蹤】撐內銀買招行　沽融創騰訊

受內銀不利消息影響，港股全日挫327點，收報28,185點。港股通全日成交額逾95.68億元，佔主板成交約11.6%，北水淨流入金額約15.6億元人民幣，為連續31個交易日錄得淨流入。



招商銀行(03968)遭到雙重負面消息打擊，傳與其有合作關系的私募基金捲款潛逃，加上被美國指涉嫌違反對北韓的制裁令，其股價全日跌7.6%。然而，北水卻入市撐場，其港股通錄得約2.4億元淨流入。



另外，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)再度獲北水青睞，其港股通分別錄得4.3億元及1.3億元淨流入。中國神華(01088)的港股通亦錄得3.89億元淨流入。



受金價上漲帶動，山東黃金(01787)亦獲北水淨買入逾1億元。



與此同時，融創中國(01918)、騰訊控股(00700)及中國人壽(02628)遭到北水沽售；其港股通分別錄1.8億元、1.4億元及1.1億元淨流出。



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