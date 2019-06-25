全球經貿戰：中美周末會面　離不開呢3個結局

萬眾期待的中美領導人會面將在周六(6月29日)於二十國集團(G20)峰會舉行，外國傳媒報道，研究機構Evercore ISI分析員Donald Straszheim推測3個結局：



【結局一：關稅獲無限延期】

他認為，此情景出現的機會達45%，即美國總統特朗普同意，無限延期對餘下逾3,000億美元中國進口美國貨品加徵額外關稅。



這種「暫時休兵」是最可能的結果，亦給予重啟中美貿易談判的彈性。



【結局二：重啟談判但關稅設限時】

他認為，此情景出現的機會約35%，即特朗普同意延遲對餘下逾3,000億美元中國進口美國貨品加徵額外關稅，但設下某個時限，像上次G20峰會的「90天限期」。



這結果能讓全球經濟有喘氣空間。



【結局三：「反枱」加徵關稅】

他認為，此情景出現的機會僅20%，即特朗普立即宣布對餘下逾3,000億美元中國進口美國貨品加徵額外關稅。



這無疑是最糟糕的，金融市場必然大跌。惟Straszheim估計，若特朗普「晒冷」徵稅，首階段稅率應是10%，不會一下子加25%。

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