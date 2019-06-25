全球經貿戰：傳印度擬推優惠政策　力吸撤華企業

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰升級，不少企業計劃將生產線由中國搬至東南亞。目前有消息透露，印度正考慮「分一杯羹」，提出激勵措施吸引企業搬到該國，作為生產基地。



消息透露，獎勵措施包括優惠稅率，或倣效越南提供免稅期，目標產業是電子產品、消費電器、電動車、鞋類，以及玩具類。



事實上，包括越南、馬來西亞等東南亞經濟體，已從貿易戰搬廠中獲益，印度則很大程度錯失機會。



除了提供獎勵，印度也有意在沿海地區建立工業區，有助實行「印度製造」計劃，旨在2020年將製造業對經濟規模提升至25%，以縮減與中國間的巨額貿易逆差，因目前中國是印度的最大商業夥伴。

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