金融凶兆！金銀比28年最高　波斯灣戰爭如箭在弦？

投資者注意，隨着金價再創逾6年新高，令一個逾4,000年歷史悠久的指標再度惡化！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」上升，周二(25日)兩者平均價差擴至92.84倍，已突破了1993年高位，創下1991年波斯灣戰爭以來最高，不但大幅高於歷史平均60水平及顯著高於2008年10月的84.52倍高峰，同時正值美伊關係惡化之時，更恐預示着金融市場有大麻煩。



「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標。話說4,000年前，薩爾貢大帝(Sargon the Great)統治的阿卡德帝國(Akkadian Empire)時期，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8：1。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為60：1。換句話說，目前近93：1是大幅高於歷史平均值。



鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98：1；1991年1月波斯灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100：1，是正常水平約兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！

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