傳Switch Mini聖誕旺季開售　純掌機不支持連接電視

外媒報道，日本任天堂兩款基於Switch的衍生版遊戲主機，已經在東南亞投入生產，有望於今年聖誕購物季發售。該兩款新Switch主機分別為Lite和Pro版本，其中前者是價格親民的掌機版本，即傳聞已久的Switch Mini。



任天堂今日日股收報38,150日圓，無升跌，而過去一年公司則累升8.25%。



儘管任天堂官方並沒有確認這款便攜式遊戲掌機的名稱，但日本遊戲主機製造商經常會選擇Mini這個後綴商標，例如SNES Classic Mini。但值得注意的是這款Mini版Switch將不會包含Switch主機的所有特性。



換句話說，這款設備無法連接到電視上進行遊戲，它只能作為遊戲掌機使用。因此，也不再需要可拆卸的Joy Con遊戲手柄。



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