全球經貿戰：中國5月進口數據凸顯世界經濟危危乎

外國傳媒報道，美國總統特朗普向中國貨品徵收關稅，已開始打擊全球經濟！由於5月數據不佳，6月受制於觀望二十國集團(G20)峰會，很難有突破性轉變，故本周末中美會面更關鍵。



數據顯示，中國5月由日本、南韓、美國進口的貨品按年勁跌。當中，由美國進口的貨品大跌27%，惟這並不令人吃驚，因中國對美國貨品加徵關稅。不過，中國對日本及南韓進口的貨品亦分別大跌16%及18%，這就能印證特朗普關稅政策已帶來廣泛影響，同時證明為何中美領導人周末會面是全球經濟最關鍵的時刻。



世界貿易組織(WTO)總幹事Roberto Azevedo周一(24日)在最新報告中警告，全球貿易面對的限制已屆歷史最高水平，G20成員採取的保護主義措施增加，帶來的後果是不明朗因素上升、投資減少，以及貿易增長疲弱。當中更未計及英國脫歐等不明朗因素。



世貿首席經濟師Robert Koopman指出，從中國5月進口數據可見，特朗普發動的貿易戰正在改變全球供應鏈及削弱經濟。他警告，全球化正在逆轉，意味着很多生產都回歸到本土市場，這不是世貿想見到的。



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