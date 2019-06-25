維珍妮：越南6廠房明年落成　產量佔總收入料續升

近年積極在越南佈局的內衣股維珍妮國際(02199)，主席兼首席執行官洪游奕稱，公司在越南六間廠房將於2020年全部落成，足夠應付未來2至3年產能所需，因此今明兩年將無計劃投資額外生產設施，專注加強管理及營運效益，藉以提升毛利率。



他指，越南海防第三及第四間廠房將分別於今年第二季及第三季落成，至於興安廠房則料於明年第三季投產。由於過去幾年不斷興建新廠房，其員工成本增幅令毛利率受壓。在訂單增長情況滿意下，現時主要目標是提升毛利率表現。



截至3月底止全年，越南廠房產量佔總收入約60%。洪氏預期，未來佔比會進一步提升，又指公司在越南仍擁有土地儲備，足夠再興建二至三間廠房。



對於中美貿易戰，他透露，美國訂單佔公司總銷售額約58%，但強調，貿易戰主要影響產地安排，對訂單實質影響有限，目前內衣訂單情況仍理想。公司已制訂策略，包括深圳廠房主要負責生產國內市場及技術要求較高的訂單；越南則負責出口訂單。倘若美國沒有進一步加徵關稅，預期美國訂單在今年9月將可全數轉移至越南生產。



首席財務官姚嘉駿補充，隨着公司在越南投資的高峰期已過去，自今財年起資本開支將逐年減低，今年料按年降35至40%。



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