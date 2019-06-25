股債極詭異！摩通警告「巨大危機」近在眼前

外國傳媒報道，英語有句諺語叫「you can't have your cake and eat it too.」，中文相當於「魚與熊掌不可兼得」，寓意沒有兩全其美。不過，目前金融市場正正展現「可以擁有蛋糕並吃掉它」！皆因股市及債市能同時贏錢，意味着你既放瞻博一鋪，又買下保險預防輸錢，理論上不能雙贏，而目前正正話你知，連買保險的錢也可以贏，反映金融市場極之詭異。有華爾街大行警告，這詭異的狀況預示着「巨大危機」風雨欲來！



隨着包括歐美在內的央行立場變得「鴿派」，抵銷了市場對貿易戰的憂慮，令美股今年以來累升約17%；與此同時，包括美債在內的全球債券也升值了5%，這種「雙贏」局面是極不尋常，因它們的正關連是相當低，預示着有一方走勢正犯下巨大錯誤。



就此，摩根大通警告，股市正面對「巨大風險」，而且就在眼前。該行指出，一旦央行在接下來的幾個月沒有如市場般兌現「預期」，即沒有多次減息的話，股市及債市均會面臨巨大拋售壓力，投資者或會大量增持現金，因目前他們持有的現金比例偏低。



具體來說，由於一般投資組合是60%股票及40%債券，意味着股市壓力更大。更甚的是，目前數據顯示，投資者持有現金比例是2007年以來最少，而股市規模遠低於債市，反映一旦股市遭拋售，承接力必然受影響，在缺乏足夠買盤下，跌幅勢驚人。



更要警惕的是，該行指出，目前只有一個原因能讓股市繼續上揚，就是今次聯儲局減息是「防衛式減息」，情況猶如1995年及1998年，即是為了預防經濟下滑而提前減息，這是股市的好消息。不過，這樣的減息大前提是「經濟指標依然向好，而不是正等待經濟轉弱」。



簡而言之，要令股市再升，是聯儲局減息時經濟數據依然強勁，即行動會令市場覺得既矛盾又違反直覺。至於目前減息是否屬於「既矛盾又違反直覺(即經濟好為何要減息？)」？留待投資者獨立判斷。

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