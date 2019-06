股債極詭異！摩通警告「巨大危機」近在眼前

外國傳媒報道,英語有句諺語叫「you can't have your cake and eat it too.」,中文相當於「魚與熊掌不可兼得」,寓意沒有兩全其美。不過,目前金融市場正正展現「可以擁有蛋糕並吃掉它」!皆因股市及債市能同時贏錢,意味着你既放瞻博一鋪,又買下保險預防輸錢,理論上不能雙贏,而目前正正話你知,連買保險的錢也可以贏,反映金融市場極之詭異。有華爾街大行警告,這詭異的狀況預示着「巨大危機」風雨欲來!



隨着包括歐美在內的央行立場變得「鴿派」,抵銷了市場對貿易戰的憂慮,令美股今年以來累升約17%;與此同時,包括美債在內的全球債券也升值了5%,這種「雙贏」局面是極不尋常,因它們的正關連是相當低,預示着有一方走勢正犯下巨大錯誤。



就此,摩根大通警告,股市正面對「巨大風險」,而且就在眼前。該行指出,一旦央行在接下來的幾個月沒有如市場般兌現「預期」,即沒有多次減息的話,股市及債市均會面臨巨大拋售壓力,投資者或會大量增持現金,因目前他們持有的現金比例偏低。



具體來說,由於一般投資組合是60%股票及40%債券,意味着股市壓力更大。更甚的是,目前數據顯示,投資者持有現金比例是2007年以來最少,而股市規模遠低於債市,反映一旦股市遭拋售,承接力必然受影響,在缺乏足夠買盤下,跌幅勢驚人。



更要警惕的是,該行指出,目前只有一個原因能讓股市繼續上揚,就是今次聯儲局減息是「防衛式減息」,情況猶如1995年及1998年,即是為了預防經濟下滑而提前減息,這是股市的好消息。不過,這樣的減息大前提是「經濟指標依然向好,而不是正等待經濟轉弱」。



簡而言之,要令股市再升,是聯儲局減息時經濟數據依然強勁,即行動會令市場覺得既矛盾又違反直覺。至於目前減息是否屬於「既矛盾又違反直覺(即經濟好為何要減息?)」?留待投資者獨立判斷。

------

想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





------

立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。