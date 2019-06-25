新盤UPDATES︰發展商鬥搶客　加推應市

多個新盤空群而出搶客，刺激一手市道持續升溫，各項目銷售及收票反應均見踴躍，個別發展商更曬冷式盡推全數單位應市。



●GRAND MONTARA周六盡推504伙發售

發展商乘新盤認購反應踴躍積極加推。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA已錄得逾5,000個登記，約70%為項目首期向隅客，A組大手已錄逾100個登記。



他表示，今日(25日)再度加推尚餘最後100伙的價單，輕微加價約1%，扣除最高22.5%總折扣優惠後，折實平均呎價15,672港元，售價介乎616.6萬至1,225.2萬元，呎價14,294至20,167元。



整個項目已盡推全數504伙，整體平均呎價14,928元，累積加價約4%至5%，市值約48億元。整批單位落實6月29日(周六)上午10時起開售，發展商將於6月28日下午5時截止接受認購，有信心可沽清。



另外，他指出，因應市場反應，集團希望加快推盤，視乎預售樓花同意書申請進度，最快第3至第4季開售觀塘茜發道項目第1期，而山頂道77號項目預計第四季登場。



●逸瓏灣8兩房連平台戶呎售2.14萬 創同類新高

一手特色單位湧現高價交投。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛售出3C座2樓F室兩房特色戶，實用面積574方呎，平台面積390方呎，成交價1,231.96萬元，呎價21,462元，創同類單位新高紀錄。項目至今累售372伙，套現約33億元。



●屯門珀居洋房7300萬售出 呎價近2.6萬

洋房新盤接承力強，英皇國際(00163)旗下屯門珀居，今日(6月25日)成功以招標形式售出10號洋房。售價7,300萬元，呎價約 25,786元。



該洋房實用面積約2,831方呎，屬3房3套房間隔，花園及天台面積分別約為 1,870及972方呎，同時備有私人泳池及2個車位。



項目共設14座洋房，開售至今已累積售出10伙，反應熱烈，合共套現近10億元。



●OMA OMA料周內開賣 擬標售天台特色戶

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，屯門新盤OMA OMA預計於周內開售，同時亦會推出部分特色單位標售，包括今日(25日)介紹的1A座20樓A室連天台單位，實用面積1,287方呎，另連532方呎平台及1,035方呎天台，而區內同類單位呎價近3萬元，將作為參考價。



項目設36個特色單位，實用面積介乎316至1,659方呎，當中8個屬頂層連天台戶。



●OMA OMA原價加推50伙 最低售價456萬

永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA原價加推價單第3號，提供50伙，實用面積351至750方呎，價單呎價介乎12,334至13,724元，價單平均呎價12,939元，價單售價則由456萬至973.8萬元，當中45伙售價低於600萬元。



●御半山II期加推38伙本周六發售

發展商爭相於周末推售單位搶客。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，首輪銷售單位已近沽清，由於集團看好項目潛力，故採取惜售推盤策略。因應市場需求，現再限量加推38伙於本周六(6月29日)以先到先得形式發售，折實平均呎價16,005元。



●嘉匯複式戶7200萬元沽 呎價逾3.6萬

大額新盤特色單位交投暢旺。嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯，剛售出第2座37樓及38樓B室頂層複式戶，實用面積1,986方呎，平台面積360方呎，連車位售價7,200萬元，呎價36,254元。樓盤至今累售895個單位，連同已售車位，合共套現逾100億元。



●柏蔚山兩房戶逾2513萬獲承接

新世界發展(00017)的北角柏蔚山，剛售出1座35樓G室兩房戶，實用面積614方呎，成交價2,513.1萬元，呎價40,930元。項目同類單位僅餘2伙待售，開盤至今累沽550伙，套現逾130億元。

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