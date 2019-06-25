靚靚有價！藥廠AbbVie擬斥近5000億購Botox製造商

藥廠艾伯維(AbbVie Inc.)擬以630億美元(折合約4,914億港元)收購Botox(肉毒桿菌針)製造商Allergan。受消息帶動，Allergan市前股價飆近30%，而AbbVie股價則跌10%。



根據交易條款，AbbVie將以現金加股票方式收購，每股Allergan股份將會獲得0.8660股AbbVie股份及120.3美元現金，合共每股188美元。



若交易得以成功，AbbVie將可減低對旗下關節炎藥物Humira的依賴，Humira近年面對歐洲平價藥的競爭。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/