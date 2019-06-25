靚靚有價！藥廠AbbVie擬斥近5000億購Botox製造商

2019年06月25日 20:51
  • 東網電視
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    （Getty Images圖片）

    藥廠艾伯維(AbbVie Inc.)擬以630億美元(折合約4,914億港元)收購Botox(肉毒桿菌針)製造商Allergan。受消息帶動，Allergan市前股價飆近30%，而AbbVie股價則跌10%。

    根據交易條款，AbbVie將以現金加股票方式收購，每股Allergan股份將會獲得0.8660股AbbVie股份及120.3美元現金，合共每股188美元。

    若交易得以成功，AbbVie將可減低對旗下關節炎藥物Humira的依賴，Humira近年面對歐洲平價藥的競爭。
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