樓價UPDATES︰尚譽迷你戶呎租92元　媲美豪宅

迷你戶以價細突圍，呎租表現媲美豪宅物業。北角尚譽一個開放式戶剛以1.5萬元租出，實用呎租92元創項目新指標。



港島區



●上述尚譽單位為中層E室，實用面積163方呎，座向南面，外望開揚景觀。若以業主去年中購入價465.1萬元計算，回報率近3.9厘。



●西區御林豪庭高層C室，實用面積354方呎，原則為一房間隔，向東北及享開揚景，以790萬元易手，實用呎價22,316元。原業主於2010年7月以415萬元買入該單位，持貨9年帳面獲利375萬元。



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新界區



●大圍名城一期5座高層SA室，實用面積679方呎，以三房間隔，座向西北望遠景。單位放盤3個月，在零議價下以1,300萬元易手，實用呎價19,146元。據了解，原業主於2010年5月以717萬元購入上址，持貨至今帳面獲利583萬元。



●屯門單幢式住宅入場門檻較低，不乏買家承接。該區萬寶大廈中層B室一房戶，實用面積256方呎，有區外首置買家鍾情單位客廳及房間均座擁開揚景，加上業主增加議幅，減價10萬元，故以355萬元承接，實用呎價13,867元。原業主於1989年以約27.2萬元入市，期內升值逾12倍。



●屯門啟豐園1座低層E室兩房戶，實用面積326方呎，議價後獲減500元，獲區內租客以1萬元承租，實用呎租30.7元。若以同類型單位銀行估價約472.5萬元計算，回報率約2.5厘。



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