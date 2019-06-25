估中08年海嘯老兵：我們很可能已踏入衰退

外國傳媒報道，在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、去年9月底警告全球股市要大調整，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling最新警告，擔心全球經濟已踏入衰退。



他說：「我認為我們很可能已踏入了衰退，但我認為是溫和的，實質經濟增長(扣除通脹因素)或收縮1.5至2%，而非上次(2008年)嚴重衰退般大幅收縮3.5至4%。」



他解釋，看淡的最大催化劑是企業負債巨大、強美元正扼殺新興市場，以及貿易戰，惟今次衰退不會慘過2008年。如果股市跟隨經濟前景，美股恐由頂部下挫22%左右，即標指跌至2,416點水平。由於通脹低迷，他估計10年期美國國債孳息率將跌至1厘，反映聯儲局會大幅減息。



Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向，在2006年因著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)的緣故，洞悉信貸違約掉期所衍生的金融危機，在當年11月預計美國樓價將大跌25%(註：最終由2006年4月頂部大跌34%)，之後又準確預測2008年金融海嘯。

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