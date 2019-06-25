日本UNIQLO搶人才　年薪高達200萬

講到過百萬年薪嘅行業，大家會諗起邊行？相信都係醫生、律師、飛機師等。但原來日本零售業都有咁高嘅人工喎！日本優閒服裝品牌UNIQLO母企迅銷集團決定以最高3,000萬日圓(約219萬港元)年薪作招聘條件，搶奪年輕人才加盟。而呢個薪酬已等於迅銷員工平均年薪嘅3倍有多。



面對人口老化同年輕勞動力下跌，迅銷集團(06288)承諾年輕人才入職之後，3年內就可以升到經理級，如果被調派去美國或者歐洲分店駐守，就有2,000萬到3,000萬日圓年薪(約146萬至219萬港元)；如果唔想離鄉別井，留喺日本，都可以有多過1,000萬日圓(約73萬港元)年薪。而呢啲優秀人才，起薪點亦會比一般入職員工高20%添。



睇番日本國稅局嘅數字，喺2017年，有4年工作經驗嘅日本打工仔平均年薪都係得310萬日圓(約22.6萬港元)！



另外，以前迅銷集團嘅新員工都會派去UNIQLO零售店工作，但喺新制度之下，新入職嘅年輕人會被派去符合佢哋專長嘅專屬部門，例如資訊科技，或者服裝設計等，確保人盡其才咁話。



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