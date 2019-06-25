夜市UPDATES：數據弱美股轉跌　港股夜期低水

受累美伊緊張局勢打擊了市場氣氛，加上經濟數據持續走弱，美股全線偏軟，道指曾挫125點，目前報26,612點，跌115點或0.43%；標指報2,936點，跌8點或0.29%；納指報7,971點，跌33點或0.42%。



世界大型企業研究會(Conference Board)的美國消費者信心指數最新報121.5，差過預期的131.1，並為2017年9月以來最低。



外圍股市無方向，港股期指夜市表現亦牛皮，現報28,139點，跌17點，低水47點。



個股方面，亞馬遜稱今年的「Prime Day」將持續兩天，日期為7月15至16日，股價衝高回落0.37%。藥廠AbbVie擬購肉毒桿菌生產商Allergan，股價跌幅擴大至逾14%。



市場尋找更多美國聯儲局7月減息的線索，當局兩大人物日內發表講話，當中括聯儲局「第3號人物」、紐約聯儲銀行主席威廉斯，及主席鮑威爾。NatWest Markets公司分析師稱，鮑威爾有可能強化上周傳遞的鴿派訊號。



期貨市場已預期聯儲局到2020年中將減息1厘，受此推動，目前美國的2年期國債孳息率已經跌破1.71%；10年期則跌至1.99%。



美匯指數連續第四個交易日下跌，曾跌至95.910的接近3個月以來的最低水平。黃金價格再創6年新高，期金目前報每桶1,436.6美元，升1.3%。



隨着環球央行鴿派轉向，德國10年期國債孳息率跌至-0.33%，創下歷史新低。歐洲股市則漲跌不一，英股升0.08%；德股跌0.1%；法股跌0.03%。



【21:30】觀望聯儲局主席鮑威爾講話，美股開市個別發展，道指升24點，至26,752點；納指跌6點，至7,999點；標指跌不足1點，至2,944點。



藥廠AbbVie同意以約630億美元收購同業、肉毒桿菌生產商Allergan，每股收購價188美元，較後者周一收市價有45%溢價。AbbVie股價早段挫10.06%至70.55美元；Allergan股價則漲29.06%至167.22美元。



Loop資本市場將奢侈珠寶品牌Tiffany的評級由「買入」下調至「持有」，原因是遊客客量疲弱，難以達到同店銷售目標。Tiffany股價早段跌0.81%至91.11美元。

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