大摩奇準分析員：經濟衰硬　別奢望G20及減息

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson繼6月初後再次警告，就算中美貿易不確定性有望結束，加上美國聯儲局可能減息，但如果美國經濟數據持續惡化，第3季標指恐會大跌10%。



他目前估計，標指今年底目標2,750點，即低於目前2,950點水平。他說：「我們依然認為，美國經濟基本因素正在惡化，較大多數人所知的更糟糕，無論是聯儲局或二十國集團(G20)峰會都難以改變這情況。」



他表示，由花旗編制的經濟驚奇指數自2月以來一直低於「零」，主因是美國一系列關於就業和工廠訂單等數據低迷，由於該指數與美股有正關連，預示美股年內約17%的升幅可以變成「0」。再者，摩根士丹利自研的商業狀況指數也剛創下2002年以來最大月度跌幅，已逼近2008年金融海嘯以來最低水平，反映6月企業營運狀況十分慘淡。



另外，Wilson特別關注Cass貨運指數，這被視為衡量廣泛經濟活動的指標，目前按年大跌6.5%，為不利經濟的明確警號，較其他指標更令人信服。他相信，未來幾周的數據更能看出，現在的經濟是「擴張暫停」抑或「緊縮開始」。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年，股市到目前表現反覆，當中道指一直未創新高。

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