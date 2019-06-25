美債危機未除！未來30年債務及赤字續高企

外國傳媒報道，美國國會預算辦公室最新公布，美國國家債務及財政赤字增長將慢過之前預期，惟整體仍屬危險。



該機構周二(25日)估計，國債於未來30年會增長至佔國內生產總值(GDP)比重141%，較2018年預期低11個百分點；2019年財赤則相當於GDP約2.4%，較去年預期低0.3個百分點。到了2048年，財赤佔GDP將觸及3%，較2018年預期低0.2個百分點。



該機構解釋，下調預測主因是緊急開支低於預期，例如應付巨型火災及颶風等，而去年社會保障開支亦輕微低於預算，主因是有些福利減少。



另外，該機構下調長期利率預期亦是主因。回看1990年至2007年，美國10年期國債孳息率平均約2.9厘，目前則預期2029年會跌見1.4厘，到了2049年才有望回升至2.2厘。



不過，儘管利率料不高，但該機構仍警告整體債務依然是不可持續，令政策制定者受到挑戰。



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