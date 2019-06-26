古勝：內銀走火警有啟示

港股周二(25日)早段偏軟，以為又係牛牛皮皮等收工，點知突然傳來多個關於內銀股的壞消息，A股立即腳軟，港股亦難幸免。恒指一度低見28,066點，跌446點，三分一的跌幅來自四隻藍籌內銀股，好友被殺個措手不及！



觸發今次內銀股洗白白，有三個消息。首先，人行披露截至上月底普惠小微貸款增長21%，不良率5.9%，較大型企業和中型企業分別高出4.5個及3.3個百分點。同時，人行與銀保監「中國小微企金融服務白皮書」，簡單計就係繼續推動小微企業金融工作。小微貸款不良率雖較高，但在維穩任命下，內銀股未來只有加大對小微企的貸款支持。但對於投資者而言，此誠非喜訊。



其次是，有指一家與招商銀行(03968)有合作關係的私募基金中金國瑞，在毫無先兆下突然清算旗下產品，據講苦主逾五百人，涉款9.4億元人民幣。老實講，呢單嘢似乎非直接關招行事，而涉款金額對於招行而言，也肯定不是大到不得了的數目。那何解會拖累股價急跌近一成，皆因市場預計，半年結前後可能會再有類似的私募基金倒閉事件出現，打擊市場信心。



最後乃外媒報道，美國法官裁定三家內地銀行——招行、交通銀行(03328)及浦發銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召，其中一家更可能被禁止接觸美金融系統。呢個消息，出現喺中美元首會面之前，似乎是美方要挑起金融事端試水溫，一旦雙方談不攏，類似的麻煩事可能會接踵而至。



眼前跌市，到底係提早走火警，抑或大家過於神經質諗多咗，就要做事後孔明。畢竟嚟緊兩強較勁，以和為貴固然好，最怕傷和氣，下半年全球經濟和股市仲有排愁！周二提及的工商銀行(01398)算係跌得少，未行動就暫避其鋒。本來招行係內銀股中算係上選，收市都要跌逾7%，雖然該行將於7月4日派息除淨，但係咪可以趁低吸納博財息兼收？考慮到隔咗個七一長假，又唔知中美談判結果係點，最怕偷雞唔到蝕把米，都係唔做唔錯。



仍留喺場的資金，到底仲係要找出路。周二就見到啲內需股逆市做好，李寧(02331)股價急升逾一成八、361度(01361)及中國動向(03818)亦做好；被「空軍」睇中的波司登(03998)亦升一成五；受惠金價上升的金飾股周大福(01929)升3%。講開金價，呢期表現真係好強，老古呢排多次提及的SPDR金ETF(02840)周二一度高見1,059元，未有貨的有心唔怕遲，有貨就繼續坐順風車。



東方產經專欄作者 古勝



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