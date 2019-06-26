黃國英：別人恐懼我要貪婪

今時今日，市場要極度恐慌絕對不易，很多時候跌得急，主要是衍生工具引發的漩渦效應，假如好友之前不是去得太盡的話，通常情緒都會相當鎮靜。



周二便是一個好例子，內銀出事之後，就算最亂一刻，其他板塊未受太大影響，恒指亦不過跌了三百幾點而已。事件其實可以想像成為銀行股的中興通訊(00763)及華為，後果不堪設想，這樣的反應當然是極之克制。



嚇過一嚇，假如認定是虛驚一場，市底就會有所改善，因為股票加速轉了一次手，由更強信念的投資者持有，6月中開展的大反攻記憶猶新，隨時有機會再來一次，值得買些末日call博一博，勝在槓桿夠高，注碼不用太大。



今次也是一次值得記存的經驗，面對突發消息，首先要驗證來源，假新聞當道，這一點要格外小心，這次是《華盛頓郵報》當然沒有問題。驗證後就要耐心細閱，不要貪快淪為標題黨。這篇報道是記者偵查出來，而不是官方作死刑式宣判發放出來。時機是處於敏感時刻，背後動機無謂猜疑，但就本質而言，則明顯比起特朗普一聲令下的情況好得多。



其他投資者會幾恐慌，是控制以外的範疇，所以下注不會有必勝把握，不過可以控制的是注碼以及工具。既然可以管理風險，便不妨別人恐懼我貪婪，考考自己的眼光。贏輸也好，都算是一次不錯的實戰經驗。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄每周逢三刊出)



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