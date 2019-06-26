沈振盈：中港銀行股壞消息發酵

上周中美領導人通電後，全球股市突然亢奮。兩個領導人決定在G20會議中碰面，就足以令到市場情緒高漲，恒指亦在短短兩三日內，挾升逾千點。經過周末期間的冷靜，加上上周五美股「三期結算」，市況又開始出現下調的壓力。



周二(25日)港股出現回吐，恒指低位一度下試28,066點。周二之跌，主要是A股及內銀股拖累，皆因外媒報道，美國法官裁定，三間大型中資銀行試圖拒絕遵守，就違反北韓制裁的傳召令，可能觸發禁止其中一間接觸美國金融系統。受此消息影響，內銀股全面報跌，恒指亦曾跌逾400點。



另外，本地銀行走勢亦頗為疲弱，恒生銀行(00011)及東亞銀行(00023)皆跌至近全月低位。本地銀行股跌相信與拆息高企有關。由於銀行要不斷用高息吸存款，但又不欲加息來影響樓市，硬食「息差收窄」的影響，前景極不樂觀。再者，自從發生東亞發盈警事件，投資者亦憂慮本地銀行，在一些內地貸款質素惡化的影響，而需大幅將壞帳撥備提升。



近期投資者情緒突然間變得樂觀，皆因美國議息後，市場演繹成今年會積極減息。然而，減息背後的動機為何？經濟下滑對股市的負面影響，完全一點也沒有被反映。而投資者相信後市會因而上升，皆因見到股市升了上來，就以為減息及習特會「真的」能令股市前景看好。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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