【名家筆陣】鄺志良：內地下半年經濟難樂觀

中國國家統計局4月17日公布今年第1季國內生產總值(GDP)增長，比去年同期增長6.4%，與2018年第4季持平。這個數字可說高於市場預期，比起路透與《華爾街日報》預估的6.3%也稍好一些。中國政府把2019年全年GDP增長目標定為6至6.5%，比去年的GDP增長率的6.6%再度調低，而區間拉闊至0.5個百分點，這反映中央領導希望有更闊空間可以成功達標。



縱然第1季增長稍勝預期，但鑑於經濟下行壓力和貿易局勢緊張，中央對第2季經濟增長不敢掉以輕心，人民銀行於5月6日宣布，下調中小銀行(總資產低於100億元人民幣)的存款準備金率300個基點，於5月15日生效。這將釋放約2,800億元人民幣的流動性。



央行同時宣布，將通過一年期中期借貸便利(MLF)注入2,000億元人民幣的流動性。MLF的具體操作，就是讓金融機構提供國債、央行票據、政策性金融債、高等級信用債等優質債券作為合格質押品，由央行提供資金，增加金融機構中期融資，支持相關機構提供低成本貸款，目的在於間接降低社會融資成本。



另外，政府亦將保持積極的財政政策。事實上，政府已批准3.1萬億元人民幣的地方政府發債總額，用以增加地方政府的財政支出，地方政府已於第一季度發行了約1萬億元人民幣債券，其餘2萬億元人民幣發債額度預期將在第2及3季完成。中央同時實施2萬億元人民幣的減稅降費措施，藉此增加居民的可支配收入，以刺激消費。



然而，在一連串的擴張性貨幣和財政政策下，仍有大行調低中國第2季經濟增長，摩根大通發表報告，指中美貿易戰升級，加上全球資本開支轉弱，下調中國第2季增長預測，由原來6.3%調低至6.1%。但筆者相信內地的逆周期擴張性政策在第2季依然奏效，經濟增長有可能保持在6.3%的水平。



由於中美貿易戰相信在第3季繼續拖拉，據估計全年出口將下降約3%，部分受貿易戰影響的中國企業，今年上半年經營收入可能下降5%，在預期收入下降的大前提下，內需是否能保持增長，依然存疑。更重要的是中央應不會重蹈覆轍，像2008年在短期內推出「四萬億」刺激方案，大量增加地方融資，衍生不少低效投資項目，最終令產能過剩，壞帳上升，問題至今仍未完全解決，中央對大規模的刺激方案會偏向謹慎。



雖然，過往兩季的寬鬆政策對經濟有一定提振作用，但中美貿易戰、外圍經濟不穩、加上國內經濟尚欠新動力的大前提下，加上一些主要經濟重鎮(包括北京、福建、河南等)至今仍未公布GDP增長目標，顯示中央有意容許增長減慢，將預留更多空間予經濟轉型及金融風險調控，下半年國內經濟有可能再度偏軟，全年GDP按年增長有機會由2018年的6.6%下跌0.3至0.4個百分點，降到6.2至6.3%。



鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

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