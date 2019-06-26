陳錦興：資金轉泊公用民生板塊

恒指在28,500受阻，市場對習特會期望轉弱，股市再度受壓，資金續以公用及民生股為主。在飲食股當中，捷榮國際(02119)是中港澳領先的綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，業務簡單清晰，去年盈利增長64%，派息比率達54%。現價息率4厘，具防守性，可趁調整低吸。



捷榮去年收入增長12%至10.7億元，餐飲策劃服務及食品的收入佔比分別為75.5%及24.5%，兩業務毛利率分別為38.1%及9.5%。餐飲策劃服務收入增長13.7%，主要因茶及即溶混合飲料在內地收入增加。來自中國的收入增長達31%至3.1億，反映內地中產消費力增強。



捷榮股價最高見1.99元，業績後股價見獲利回吐及受估值壓力影響而下挫，惟近期已在1.3元逐步回穩。市場料香港及內地B2B咖啡及茶產品市場，複合年增長率分別可達4.2%及11%，其核心業務前景正面，現價預測市盈率11倍，息率4厘，估值合理，建議1.35元吸納，目標1.68元，止蝕1.25元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興 (作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。