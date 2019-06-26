東方日報B1：證監打擊造市　涉19證券行凍結帳戶

香港證監會嚴查造市！周二(25日)連環出擊向多達十九家經紀行發出限制通知書，以凍結與中國鼎益豐(00612)及中國智能集團(00395)股份涉嫌市場操控活動有關的帳戶資產，涉及的經紀行數目打破歷年紀錄。



證監會表示，有十四家經紀行的客戶帳戶，與去年10月至今年3月期間中國智能股份的涉嫌市場操控活動有關，包括長江證券、中州國際證券、中國銀河國際證券、富昌證券、廣發証券、國信證券、國泰君安證券、國元証券、橫華國際証券、盈透證券、凱基證券、越秀証券、雲鋒證券及中泰國際證券。



與此同時，該會又指有九家經紀行的客戶帳戶，與去年至今年初期間鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動有關，包括中州國際證券、招銀國際證券、橫華國際証券、佳兆業證券、新鴻基投資服務、天元金融、勝利證券、越秀証券及中泰國際證券。



由於有四家經紀行的部分客戶帳戶與鼎益豐及中國智能的涉嫌市場操控活動均有關，故今次行動合共涉及十九家經紀行。



證監會強調，有關經紀行並不是該會進行調查的對象，而且其已經就有關調查作出配合。限制通知書並不會影響該等經紀行的運作或他們的其他客戶。



該會沒有披露今次行動所涉及的帳戶及資產實際數目，僅稱調查仍在進行中。不過，據悉今次被凍結的帳戶，是有關連或由相關人士持有。



資料顯示，於去年12月31日，鼎益豐持有中國智能1.97億股，成本逾4,031萬元，為該公司最大的投資，佔其總資產達21.68%。中央結算系統持股紀錄則顯示，該十四家經紀行在中國智能的持倉比重合共達19.62%，而涉及鼎益豐的九家經紀行持倉比重合共達15.1%。



鼎益豐是於2002年1月根據《主板上市規則》第二十一章上市，即本身並不經營特定主要業務，只以投資為目標。翻查股價走勢，該公司由2017年7月中每股約0.71元的低位，狂飆至去年11月的高位28.35元，股價上漲近39倍，市值由8億多元暴增至最多超過350億元。證監會在2018年中對鼎益豐股份的可疑交易展開調查，並在今年3月勒令其停牌。至於中國智能則繼續交易，周二股價收報0.315元，跌7.35%。



值得留意是，有對沖基金經理直言，不少追蹤中、小型股份的指數基金或基金中基金(Fund of Fund)，均採用人工智能的電腦程式，只要有股份漲至符合要求的市值，會自動納入追蹤程式，並自行按市值比例進行吸納及股份調整，因此鼎益豐市值急增時，不少上述基金「焗買」。然而，鼎益豐自今年3月初被勒令停牌，相關基金紛紛「中伏」，可能需為所持股份作撥備，而投資者即使沒有買入其股份，但投資有關基金依然可能會蒙受損失。

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