莫開偉：滬倫通啟動意義深遠

6月17日，倫敦證券交易所舉行滬倫通揭牌儀式，宣告了滬倫通的正式啟動。滬倫通正式啟動，表明作為中國資本市場改革開放的重要探索序幕再次拉開，彰顯了中國金融對外開放的決心，反映中國持續推進資本市場對外開放，實現資本市場與國際市場「互聯互通」的具體體現。



具體看，滬倫通啟動將產生四方面作用：其一，可為中國資本市場進一步開放及與國際資本市場接軌，提供了一次很好的實踐機會，未來隨着滬倫通監管機制和規則的成熟，還將有「滬紐（約）通」、「滬巴（黎）通」、「滬柏（林）通」等更多的資本市場對接啟動，為啟動中國資本市場更加開放、更加有活力提供經驗。



其二，為中國A股更多上市公司到國外融資提供了便利，雖然在滬倫通開放初期，上市公司會以優質的藍籌公司為主，但隨着滬倫通的進一步推進，以及中國資本市場監管機制的更加完善，還將催生愈來愈多的A股上市公司湧入滬倫通融資，也可讓中國資本市場各板塊上市企業以滬倫通為參照系，苦練內功，不斷提高自身的經營管理能力和盈利水準，逐步獲得走上國際資本市場舞台的資格，讓國外投資者青睞自己，為拓展更大融資空間提供可能。



其三，有利加深中國資本市場與英國資本市場的融合互動，促進雙方監管層的深入交流，實現「洋為中用，中為洋用」，推進滬倫通技術層面與監管層面的深度融合。最為重要的是，英國作為老牌資本市場國家，在監管機制、監管理念等方面值得中國資本市場的認真學習，滬倫通的啟動，無疑可讓中國資本市場監管層從英國學習到更多監管經驗和技術，使跨境金融人才交流得到進一步加強，這也會讓中國本身的金融市場更加國際化，為國外資本市場順利進入中國資本市場提供完備的監管服務。



其四，滬倫通啟動還具有重要的政治意義和經濟意義，是落實國家領導人2015年訪英成果的重要舉措，是中國資本市場改革開放的重要探索，也是中英金融領域務實合作的重要內容，對拓寬雙向跨境投融資管道，促進中英兩國資本市場共同發展，助力上海國際金融中心建設，都將產生重要和深遠的影響。



從中長期來看，滬倫通是中國資本市場開放的新里程碑，有利於中國優質企業「走出去」，同時提高境內市場深度，增加海外資金對中國股市的關注度，長期有助於引導外資進入A股市場，最終助力中國實體經濟的發展。



中國地方金融研究院研究員 莫開偉

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