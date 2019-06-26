姚遷：外資加速流入內地股市

上星期中美首腦的一通電話，扭轉了市場對於貿易戰過於悲觀的預期，同時人民幣匯率也開始升值，於是A股明顯反彈。



此外，在經過了4、5月份的持續調整後，進入6月份，北上資金連續三周大幅淨流入A股，尤其是上星期，北上資金淨流入近200億元，創了自2月下旬以來的一周新高。同時，滬綜指價量齊升，重上3,000點。



分析員指出，海外市場的寬鬆預期以及人民幣匯率趨穩，是北上資金重新淨流入A股的重要原因，而無論是橫向還是縱向比較，A股估值低的優勢則是根本因素。



隨着6月北上資金重新淨流入，A股衝上3,000點，市場再次出現A股又被外資「抄底」的傳聞，很明顯這已不是第一次。2018年滬綜指持續調整時，期間北上資金淨流入A股多達2,942.2億元，是滬股通開通以來，北上資金買入A股最多的年份。



綜觀最近幾次外資「抄底逃頂」，似乎都以市場估值作判斷標準。當市場整體平均估值回歸至較合理的水準時，往往會引來外資資金大舉抄底。相反，當市場估值偏高，市場上升力度過快之際，外資資金的「逃離」意願亦非常強烈，而市場平均估值的變動，也逐漸成為了外資資金抄底逃頂的關注焦點。



從整體來看，消費和金融是北上資金配置比例最高的行業。自2017年以來，北上資金對家電和食品飲料的配置上發生了分歧，對食品的配置比例一直維持在20%左右，是全部行業之首，而對家電的配置比例從2017年初的6%，大幅上升至2018年初的15%，之後就持續回落，2018年9月以來維持在10%附近。而北上資金對銀行和非銀金融行業的配置經過一年左右的回落後，在2018年年中出現回升，目前配置比例均在10%左右。



展望後市，留意幾大信號的出現，可能扭轉A股投資者近期「升了就要套現」的悲觀預期，包括央行全面性的寬鬆政策，尤其是信用方面再次加碼，以及匯率升值，還有貿易戰之前較為混亂的情況，可能有所規範等，都有助改善市場的整體氣氛。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。