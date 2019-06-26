王昕媛：美團可望再上層樓

在餐飲外賣市場，兩大巨頭依然打得水深火熱，美團(03690)和餓了麽的競爭從傳統向外競爭，延伸到了廣義範圍的即時配送業務。當外賣平台的基礎設施建設完善後，線上線下商戶的精細化營運能力是關鍵，我們目前看到營運能力並沒有因為平台單量增加而改善，所以，導致美團外賣業務在目前狀態下，無法帶來單票物流成本下降，無法實現規模化盈利。



但是，我們認為這個狀態只是一時的，不會成為常態，在未來2至3年內，公司的盈利模式將有顯著優化。因為，我們看到，美團已經在通過「高頻消費」來提升配送訂單密度。這種「高頻消費」類似於阿里的「支付寶」，通過提升用戶對平台的使用次數，使得平台業務之間產生協同，從而實現單票物流成本的下降。



其次，由於美團的基因裏面，有着AT(阿里巴巴+騰訊)的強勁後援團，在盈利模式的調整中有得天獨厚的優勢。第三，整個市場已形成雙寡頭壟斷，因此，即使外賣補貼退坡，但是市場容量足夠大，客戶端爭奪的意義不大，故在一段時間內美團和餓了麽的共生共存將是大概率事件，同時，雙方隨着對產業鏈生態圈的布局完善，將逐漸貢獻正現金流。就遠期來看，我們預期，公司2021年有望實現收支平衡，2022年有望實現完整財政年度的盈利。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。