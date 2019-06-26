鄺民彬：大市短期觀望氣氛仍濃

市場觀望中美元首於G20峰會會面，隔晚美股個別發展。惟中資金融股受壓，拖累中港股市齊跌。港股周二跌327點至28,185點，失守50天線(28,409點)。據報美國法院發現中資銀行違反北韓制裁，招行(03968)及交行(03328)被懷疑是涉事內銀。雖然招行及交行否認受查，但股價仍挫7.7%及3.7%。內險股平保(02318)及國壽(02628)跌逾1%。



國際金價四連升，一度突破1,430美元。事實上，央行持續積極買入黃金，支持金價向上。根據國際貨幣基金組織的資料顯示，全球央行4月淨購買量為43噸，按月增長8%。首4個月全球央行淨購金量為207噸，是2010年以來首4個月最多。



此外，環球央行貨幣政策趨向寬鬆，美國聯儲局暗示年內減息，加上近期美匯指數回軟，地緣政治風險升溫，亦為金價帶來支持。中美貿易局勢未明及環球經濟放緩，金價續有上行條件，金礦股續受投資者追捧。



另一方面，內地物業管理股近期表現強勢，資金持續流入板塊。除了資金支持之外，在宏觀經濟不明朗的情況下，物業管理板塊對外圍經濟及樓市周期敏感度相對較低，收入表現穩健。而且，行業積極拓展增值服務，利潤率具提升的空間。物業管理股為輕資產行業，相對重美元債內地發展商，人民幣匯價風險較低，投資者可留意龍頭內房旗下的物管股。



展望本周，市場焦點圍繞中美元首於G20峰會會面，投資者關注兩國關係能否藉此取得改善。預期投資者在峰會前傾向採取觀望態度，上升動力有限，港股支持位在10天線(27,837點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。