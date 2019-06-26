袁沛儀：通脹回落 美元匯價偏軟

聯儲局近日公布的最新點陣圖可見，當局預測今年維持利率不變，但其實與預測減息兩次的人數相若。縱使如此，利率期貨仍預示當局明年1月前減息3次。然而樓價、零售銷售、進口價格及油價增長均預示通脹將回落，但幅度小，因此料減息步伐應比市場預期慢。美元一度回落，但料下行空間有限，95.2有支持。



一眾避險資產超買；美元兌日圓觸及保力加通道底，料將技術反彈，估計上試108.20；美元兌瑞郎上試0.9850；金價下試1,400美元。



英鎊料受外圍影響而短線回升，但保力加通道頂1.2810附近見阻力。德國將公布消費信心及通脹數據，料略回落，但同樣受外圍影響下，歐元短線回升，1.1450為重要阻力。



油組將在下周舉行會議，料沙特及俄羅斯延長減產，支持油價在近周較高水平60美元徘徊，料美元兌加元下試1.3080。澳元及紐元仍在下降通道內行走，料分別反覆下試0.6870及0.6590。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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