鄭勤龍：港股現價值博率低

港股近期大上大落，從卦象顯示，恒指走勢正處於《天地否》變《天雷無妄》之中，「否」卦帶有天地不交，萬物凋零之象，這意味着中美雙方之間的重大分歧仍然難以在此次的會晤上達成共識。



《無妄》卦則預視中美雙方並不急於達成協議，雙方將不存妄念地以平實的態度去商討中美之間的紛爭，因此有報道引述美國高級官員指，美國總統特朗普對美國現況有信心，願意接受任何談判結果。



此外，內地官媒人士指出，中國雖然對「習特會」的立場持建設性及正面態度，不過，亦已就貿易談判失敗以及貿易戰的進一步升級做好準備。



回顧上周恒指突然急升的原因，主要是因在月初特朗普曾指，若習近平本月底缺席G20峰會，將會對中國剩餘的逾3,000億美元商品加徵關稅，但如今市場已預期中美元首將會在G20峰會會面，所以短線的利好消息大部分已作反映。



綜合卦象來說，恒指短期阻力並不輕，若以黃金比率0.618計算，反彈空間亦只有數百點而已，因此現在入市的值博率並不高。相反，若然談判破裂回補上升裂口，其下跌調整的空間卻不容忽視。



玄學金融家 鄭勤龍



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