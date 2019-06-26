美股收市：道指跌179點　Netflix下挫近3%

投資者對經濟增長放緩感擔憂，並觀望二十國集團(G20)峰會期間中美元首會面，美股三大指數收市受挫。道指收報26,548點，跌179點或0.67%；標指收報2,917點，跌27點或0.95%；納指收報7,884點，跌120點或1.51%。



大型科技股領市下跌。亞馬遜宣布今年的促銷活動「Prime Day」將於7月15至16日舉行，惟股價全日下跌1.86%，收報1,878.27美元。



聯儲局主席鮑威爾表示，將密切關注社交媒體Facebook(Fb)即將推出的虛擬貨幣Libra。Fb股價全日下挫1.95%，收報188.84美元。



另外，Alphabet收挫2.61%；Netflix和蘋果公司分別下跌2.89%和1.52%。



世界大型企業研究會(Conference Board)的美國消費者信心指數最新報121.5，差過預期的131.1，並為2017年9月以來最低。



鮑威爾周二發表講話，指自5月以來市場出現很多重大轉變，加上貿易緊張及全球增長前景等因素，令聯儲局需要重新思考未來的貨幣政策決定。



鮑威爾強調，會保持審慎觀望的態度，不希望一些短期及過度性因素，對貨幣政策造成反應過度，指該局仍正努力討論是否減息的問題。有關言論令短期內減息的預期有所降溫。



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