外媒：美方有意暫緩下一輪對華關稅　但G20峰會難達協議

財經媒體彭博引述知情人士透露，美國願意暫緩下一輪對3,000億美元中國商品加徵關稅；與此同時，中美兩國代表正在為恢復貿易談判做準備。



報道指，美方仍在考慮暫停下一輪對華商品加徵關稅的決定，有可能於本周的二十國集團(G20)峰會期間，中美元首會晤後正式公佈。



另外，於周一，美國貿易代表萊蒂澤和中國國務院副總理劉鶴，在電話上討論了美國總統特朗普和中國國家主席習近平會面的大致議程安排。知情人士指，有關電話對話富有成效。



報道續說，美國政府的一位高級官員周二表示，在有關重啟談判的磋商中，美國不會接受關稅條件。美方還預計兩國領導人在G20峰會期間不會達成貿易協議。



知情人士表示，雖然雙方仍希望對方做出重大讓步，但兩國都同意減少針鋒相對的反應，並尋求可以安撫金融市場的長期休戰方案。目前尚不清楚中美兩國是否會為關稅休戰制定明確的時間表。



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