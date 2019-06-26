致富智庫︰學曉百億富豪6大共同習慣　想發達其實唔難？

想進身百億富豪行列有咩秘訣？企業家Rafael Badziag訪問過21個白手興家嘅百億富豪，結集成著作《The Billion Dollar Secret》，並總結出呢啲富豪之所以發達，原來有以下6個共同習慣：



【一、早啲起身】

西方有一句諺語︰「早起的鳥兒有蟲吃。」(The early bird catches the worm)，唔少富豪亦將早起視作成功嘅關鍵因素之一。喺21個受訪嘅百億富豪，平均起身時間係朝早5點半，佢哋都話早起身令佢哋精神啲同有活力啲，當日可以做到嘅嘢會多啲。所以，要成為有錢人，早起身係必須嘅！



【二、勤做運動】

要學識養生。億萬富豪都有運動習慣，無論幾多歲都好，都堅持要跑步同做Gym。因為咁樣做可以保持精力充沛，頭腦清醒。另外，佢哋亦好注重均衡飲食，同埋唔會食煙。



【三、經常閱讀】

「書中自有黃金屋」，要做有錢人就要多閱讀。愛訪嘅億萬富豪都會經常睇啲佢哋認為有價值嘅刊物，例如傳記、行業雜誌、商業書籍，甚至偵探小說。好似股神巴菲特每日就花八成時間去閱讀。而Badziag仲教大家一套有系統嘅閱讀方法，就係要先寫低自己想睇嘅書，訂立一個每日閱讀嘅時間，睇完仲要寫筆記，消化吓啲內容。



【四、閒時沉思】

俾啲時間自己沉思。大部分億萬富豪都會透過冥想或者做運動嘅時間，安靜咁思考，問吓自己，點樣可以搵多啲錢？我做運動做得夠唔夠？我仲可以參加啲咩慈善活動？



【五、培養習慣】

要建立一啲衡常習慣，為成功奠下根基。就正如上述多項習慣，要持之以恒咁去做，先算得上係真正嘅「習慣」。此外，更重要就係培養早上做事嘅習慣。正所謂「一日之計在於晨」，係早上做嘢亦會有顯著嘅效果！



【六、律己以嚴】

最後，就係要律己以嚴，唔好畀自己鬆懈。自律嘅人先會令自己持續地投入喺佢哋需要做嘅事，唔會輕易放棄！不過，人係有惰性嘅，有錢人有時都會懶，但最緊要就係用意志戰勝惰性！



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm