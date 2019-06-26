【市前重點睇】納指續跌逾1%　美匯企96

●美匯指數企96.14，離岸人民幣(CNH)低見6.8870，港匯回落至7.8111，圓匯企107.19，歐元跌至1.1369，英鎊跌穿1.27關。金價跌至1,420美元。布油升上65.05美元，紐油漲至58.7美元。道指期貨偏軟。



●外媒引述知情人士透露，美國願意暫緩下一輪對3,000億美元中國商品加徵關稅；與此同時，中美兩國代表正在為恢復貿易談判做準備。



-美國政府高級官員透露，中美元首可能會在二十國集團(G20)峰會期間同意重啟貿易談判，但美國不會接受關稅條件；預計屆時中美領導人也不會達成貿易協議。



●道指收報26,548點，跌179點或0.67%；標指收報2,917點，跌27點或0.95%；納指收報7,884點，跌120點或1.51%。 https://bit.ly/2X1zPKP



-聯儲局主席鮑威爾表示，將密切關注社交媒體Facebook(Fb)即將推出的虛擬貨幣Libra。Fb股價全日下挫1.95%，收報188.84美元。



●港股ADR指數收報28,007點，跌178點。



●美國10年期國債孳息率失守2厘關，跌2.93點子，報1.985厘。



●鮑威爾表示，不希望一些短期及過度性因素，對貨幣政策造成反應過度，指聯儲局仍正努力討論是否減息的問題。



-評級機構標普表示，預期美國未來12個月內出現經濟衰退的可能性為26%；並預料聯儲局最快可能在9月減息，主要考慮到經濟動力減弱及通脹前景。



●美國國會預算辦公室(CBO)下調對未來30年預算赤字佔國內生產總值(GDP)的預測，目前料至2049年之前，預算赤字將擴大到GDP的8.7%，是2019年4.2%的兩倍多。



●美國6月份消費者信心指數由5月經修訂後的131.3點跌至121.5點，不但低過預期，更是2017年9月以來最低。



●紐約期油收報每桶57.83美元，跌7美仙或0.12%；布蘭特期油收報每桶65.05美元，升19美仙或0.29%。



-特朗普威脅稱，如果伊朗對美國發動襲擊，美國將動用「壓倒性力量」予以報復。



●紐約期金收報每安士1,418.7美元，升50美仙或0.04%，續創自2013年8月以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,422點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,514點，跌7點或0.13%；德國DAX指數收報12,228點，跌46點或0.38%。 https://bit.ly/2IIGbe6



●傳包括英特爾和美光(Micron)在內的美國企業，已經找到繞開特朗普政府的禁令，向華為出售技術的方法。



●壹傳媒連蝕4年，股價曾瀉近一成。 https://bit.ly/2FxakeG



●致富智庫︰學曉百億富豪6大共同習慣，想發達其實唔難？ https://bit.ly/31SDcHD



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