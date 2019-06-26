中銀協：中資銀行依法不應該履行美國法院判決

對於美國法官裁定3家內地銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召，中國銀行業協會首席法律顧問卜祥瑞周二(25日)表示，該協會將繼續堅定不移支持中資銀行在境外的權益保護工作。



內地傳媒報道，卜認為美國法院未經中國政府相關主管機關同意，僅僅依據其國內法，就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶訊息，屬於典型的對中資銀行行使長臂管轄權，明顯違反《商業銀行法》、《民事訴訟法》、《國際刑事司法協助法》等一系列中國法律相關規定，中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。



根據外媒報道，被美國裁定試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召的3家內銀為招商銀行(03968)、交通銀行(03328)及浦發銀行(600000.SH)，早前被指與一家香港公司有聯繫，而該公司被指為遭制裁的北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾1億美元。招行及交行回應指，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。



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