【股民熱話】香港經濟危危乎　要避開呢啲地雷…

香港呢期好似犯小人，社會動盪，是是非非揮之不去。最慘去年末季開始，在中美貿易戰影響下，香港經濟增長已大幅放緩，今年首季經濟增長更錄得10年新低。



如今中美元首會面結果如何尚未可知，但6月香港發生的內部事件，已足以進一步打擊消費信心及內部需求，加上季內金融市場大幅波動，相信次季經濟表現難寄厚望，下半年更有機會進一步轉差。魚缸滿布地雷，股民宜主動規避風險。



首先，近月香港示威遊行不絕，旅客有戒心，估計暑假旅遊黃金檔期唔多唔少會受到影響。本地爭拗不絕，亦難免影響內部消費信心。單係過去的父親節，食肆收入大不如前，已見影響。故旅遊股、零售、飲食、衣服鞋履等股份，下半年的銷售增長或會受壓，盡量避免持倉；若仍有貨在手，建議及早評估公司盈利及派息會否受到影響，適度控制持倉風險。



事實上，《東網》早前的統計顯示，截至周一(24日)止的1個月，港股中已有逾一百家香港上市公司發出盈利預警，較去年同期明顯增加，顯見經濟轉差，對企業盈利造成壓力。(貿戰衝擊業績 單月逾百公司發盈警：https://bit.ly/2IGrDvG )



至於話，市道欠佳，銀行的本地個人和企業信貸需求或現放緩，是否應該沽銀行股及地產股？筆者認為，住宅樓價有調整，但暫可排除暴瀉，皆因供應仍然嚴重短缺，排除金融市場出現極端情況，銀行及地產股的整體沽壓可控，惟股價表現則會個別發展，故股民要小心選股。就如那些涉足內地市場比例高的銀行股，貸款減值的「黑洞」尚未完全反映在股價上，再加上香港貸款業務增長放緩，可謂雙重打擊，宜及早沽之哉。



至於地產股，收租股的沽壓會較地產發展股大，皆因零售市道不景，或多或少會影響商用物業租金收入。同是收租股，從事公屋商場及停車場租賃業務的領展房產基金(00823)，基金單位價格會較在黃金地段經營收租業務的收租股相對具抗跌力。



正正由於經濟景氣下滑，類似港鐵公司(00066)呢類在港做鐵路係獨市生意，又有唔少鐵路上蓋物業發展項目將推出市場，盈利前景能見度較高，下半年股價有望跑贏大市。



東方產經專欄作者帥哥

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