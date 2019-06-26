中國暫停進口加拿大豬肉產品

繼暫停購買部分加拿大農產品後，中國駐加拿大使館發言人指出，近期中國海關部門在查驗一批來自加拿大的輸華豬肉產品時，檢出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺殘留。因此中方立即暫停了涉事企業豬肉產品輸華，並要求加方進行調查。



調查發現，該批輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書為偽造，並發現共有188份偽造證書。加拿大認為，該事件屬刑事犯罪。



發言人稱，該些偽造的肉類衛生證書通過加拿大官方證書通報渠道發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患。為保障中國消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加拿大政府於6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。



同時，中國希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

